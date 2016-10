Korchefen blev hyldet

Bent Mouritzen fra Gladsaxe Folkekor årets kulturleder

Gladsaxe Folkekor blev skabt, da der var brug for det til en forestilling på Gladsaxe Teater. Nu er teatret væk, men folkekoret består. Og det lever i bedste velgående.

Ikke mindst takket være formanden Bent Mouritzen.

Så meget passende fik han i onsdags overrakt årets kulturlederpris.

– Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvad der kendetegner dit store arbejde i Folkekoret, så er det: Engagement, engagement og atter engagement!, motiverede borgmester Karin Søjberg Holst tildelingen af prisen.

– Du knokler for koret og sørger for at alt klapper. Når en koncertdato er fastlagt, så går der ikke mange timer, før du har sørget for podier, så koret kan se dirigenten, lyd/lysmand, kontakt til kommunen om økonomisk støtte og andre vigtige ting. Du er simpelthen altid på forkant med tingene. Du har været formand for folkekoret i 8 år, og med årene har du opbygget et stort netværk.

Det betyder, at koret har haft store koncertoplevelser, med for eksempel Gladsaxe Harmoniorkester og Gladsaxe Jazz-klub.

Folkekoret har også besøgt vores venskabsbyer, hvor I har knyttet venskaber og nye musikalske samarbejder.

Det er alt sammen kun noget, der kan lade sig gøre, fordi du arbejder så ihærdigt for korets succes og fremtid.

Jeg hører fra kormedlemmerne, at de altid er trygge, når du har været ind over. Så er der nemlig styr på tingene, og hvis det ikke går hurtigt nok, så får man en venlig og bestemt reminder fra dig.

Bent Mouritzen fik overrakt de 10.000 kr. – de sættes nu bare ind på hans konto – og fik et diplom og en buket blomster.

– Godt at vi har det kor, så jeg har noget at være formand for, sagde Bent Mouritzen med et meget stort glimt i øjet blandt andet i sin takketale.

Og så var han med i koret, der gav prøver på deres høje niveau. med bla. Leo Mathiesens gamle To Be Or Nor To Be.