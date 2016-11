Kritisabelt bestyrelsesarbejde

Som borger i Gladsaxe Kommune i mere end 40 år og ikke medlem af noget politisk parti, var det med stor undren jeg konstaterede, at et byrådsmedlem Ole Skrald Rasmussen medlem af bestyrelsen for Mølleåværket udebliver fra et flertal af bestyrelsesmøderne og undskylder sig med, at han læser mødereferaterne.

Jeg vidste ikke, hvad Mølleåværket var, så på deres hjemmeside kunne jeg læse “Vi har fokus på at have de lavest mulige priser og driftsomkostninger, uden at det går ud over vores høje serviceniveau, og vi er stolte af, at vores priser på drikkevand og afledning af spildevand er de næstlaveste i Nordsjælland.”

Kunne ejerne (Gladsaxe Kommune bl. a.) ikke vedtage at tage honoraret fra bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager i selve beslutningsprocesserne, således at Mølleåværkets egne politikker overholdes. At Ole Skrald Rasmussen har en anden opfattelse og mener, at han skal have 43.000 kr. årligt for at læse mødereferater, forekommer mig som betaler højst kritisabelt.

Har dette byrådsmedlem andre poster, hvor han udviser en lignende adfærd fru borgmester, jeg spørger bare, mon jeg får svar.

Poul Søgaard