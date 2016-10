Lad os beholde buslinje 160

Jeg tror, at jeg taler på manges vegne, når jeg siger, at vi her i Egeparken meget dårligt kan undvære ”vores” bus. Her bor mange ældre mennesker uden bil, som derfor er afhængige af en bus. Hvis vi skal med en anden bus, skal vi gå ca. en kilometer til stoppestedet – og igen hjemad.

Mange ældre har brug for at kunne komme til Buddinge Centret, biblioteket, aktiviteter på Telefonvej m.m. Der foreslås Flextur som alternativ, men så skal man bestille i forvejen. Bussen kan man stå på, når man har brug for det med kort varsel.

Kirsten Helligsøe