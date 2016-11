Lavt bundniveau

AB kunne ikke udnytte en halv time med en spiller mere og tabte igen

Havde AB Gladsaxe vundet og FC Fredericia i søndags, ville man kun have været syv point fra at være over nedrykningsstregen. Nu tabte AB og er i stedet ti point fra stregen inden efterårets sidste kamp på udebane mod Næstved, der ligger syv point foran AB på næstsidstepladsen.

FC Fredericia trak sig sejrrigt ud af søndagens kamp. 3-2 vandt østjyderne. Efter en søvndyssende 1. halvleg, hvor der absolut ikke skete noget – altså bortset fra, at Mamadou Soro Nanga fik meget tid på kanten af feltet og bragte jyderne foran 1-0 i det 44. minut.

AB kom ud med større vilje i 2. halvleg og havde et par store muligheder, inden Oliver Fredsted som sidste mand trak en nødbremse på Kristian Uth. Udvisning og straffe. Tobias Thomsen udlignede sikkert. AB skulle nu spille 11 mod 10 i en halv time – en god chance for at hente alle tre point. Men ak. Fem minutter senere snorksov AB-forsvaret. Ugeneret kunne Oliver Fredballe bringe Fredericia på 2-1. Kristian Uth fik udlignet ti minutter før tid på et godt skud. Fire minutter tid kom Fredericia op i ABs felt for anden gang på en halv time. AB-forsvarsspillerne var igen totalt passive, og Vincent Weijl kunne i helt fri position afdrible Jannich Storch, og bolden sneg sig lige over stregen til slutresultatet 3-2.

ABs bundniveau er desværre ikke højt. Forsvarsfejlene i 2. halvleg var slemme. Angrebsmæssigt var man ikke i stand til at skabe presspil med en mand mere. Først når ABerne var bagud, kunne de presse modstanderne.