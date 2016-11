Letbanen bliver ikke dyrere

Morten Kornbech Larsen påstår i Gladsaxe Bladet, at letbanen med et slag bliver 360 mio. kr. dyrere end hidtil beregnet. Det er jeg ikke enig i. Selvfølgelig kan der komme uforudsete udgifter i forbindelse med så stort et projekt. Derfor er der også afsat en anlægsreserve på 1 mia. kr. i budgettet til uforudsete udgifter. Letbaneprojektets økonomi er robust og realistisk, og projektet er det største og mest visionære infrastrukturprojekt vi har set siden Fingerplanen og S-tognettet blev etableret. Ser vi på erfaringerne med letbaner i udlandet og vores egen Metro, så vil letbanen give en gevinst igen i form af udvikling og vækst, som svarer til mellem 40 og 80 milliarder kroner. Samtidig viser en ny investeringsanalyse fra Incentive, at der allerede er planlagt og gennemført ejendomsinvesteringer i letbanekommunerne for 20 mia. kr. i forventning til, at letbanen kommer, hvoraf de 3,2 mia. er investeringer i Gladsaxe. Derfor er jeg også utrolig glad for, at transportministeren nu har sendt letbanen i udbud, så vi endeligt kan få stoppet spekulationerne om økonomien og komme i gang med byggeriet.



Karin Søjberg Holst (A)

Borgmester