Målet blev nået

Succes for Gladsaxe Taekwondo Klub ved de danske mesterskaber

Der er stor glæde i Gladsaxe Taekwondo Klub efter at stævnesæsonen blev sluttet af med en nærmest enorm medaljehøst ved Danmarksmesterskaberne i Odense. Gladsaxe deltog med otte deltagere og hentede seks guldmedaljer, en sølvmedalje og to bronzemedaljer hjem til klubben.

Målet for 2016-sæsonen er nået, og trænere såvel som udøvere har god grund til at være mere end tilfredse med indsatsen og resultaterne.

På kampsiden imponerede Rune Poulsen med en guld-præstation i vægtklassen 33-37 kg for børn under 12 år. Rune kan for første gang kalde sig Danmarksmester. Mathilde og Lukas Suski kæmpede bravt og fik begge bronze i deres kategorier.

På tekniksiden fik klubben to dobbelte danmarksmestre. Alba Diget Hollederer fik guld i den individuelle disciplin for piger under 14 år med sort bælte og i par-disciplinen for samme aldersgruppe. Johan Diget Hollederer tog ligeledes guld i gruppen drenge under 17 år med sort bælte, hvor han stillede op i henholdsvis team og freestyle og vandt begge.

Amalie Pedersen stillede op i den individuelle disciplin for piger under 14 med blåt bælte og vandt ligeledes guld. Amalie har haft en imponerende første sæson i taekwondo teknik, og kan nu som kronen på værket kalde sig dansk mester.

Klubbens formand, Tomasz Suski, vandt sølv i den individuelle disciplin for mænd under 50 år med sort bælte.

Herudover deltog også Freja Dons, der efter en længere pause stillede op i den individuelle disciplin for piger under 17 år. Freja endte desværre uden for medaljerækken i denne meget svære gruppe.

Med disse meget flotte resultater, ser Gladsaxe Taekwondo Klub frem til næste sæson, hvor man vil gøre sit bedste for at leve op til dette års gode resultater.