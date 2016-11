Magle Torvs gamle træer bør bevares

I den juridisk bindende lokalplan fra 1996 har Gladsaxe kommune desværre skrevet, at på Magle Torv skal de karaktergivende, store træer bevares og om nødvendigt skal der plantes nye træer. Modsat Fredericia kommune, der sammen med kirkerne vil plante træer til glæde for verdens miljø og klima, ønsker Gladsaxe kommune nu med en ny lokalplan at kunne fjerne træerne ved siden af kirken på Magle torv og gøre plads til en stor lokalbutik. Noget der vil skade torvemiljøet helt utroligt. Men lokalplanen fra 1996 må nødvendigvis ændres nu, da Gladsaxe får mere og mere brug for at maksimere og øge væksten.

Sådan er det jo!

Henrik Ahnfeldt-Mollerup

Søborg