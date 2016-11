Frisuren er Hovedsagen – Det er den ikke mere for en af Søborg mest fremtrædende forretningsfolk i mere end 50 år, Helge Jensen, der døde onsdag 2. november i en alder af 85 år efter længere tids sygdom.

Frisuren er Hovedsagen – Det var overskriften og en rigtig stor del af frisørmester Helge Jensens hele liv og levned. Han drev forretning på Søborg Hovedgade sammen med sit livs kærlighed, hustruen i over 58 år, Anni Jensen. Helge havde også den store glæde at arbejde sammen med datteren Charlotte i salonen, det nød han også meget.

Helge havde sine rødder i det fynske, det kunne høres i hans tale hele livet igennem, og det var han ikke ked af, ja jeg tror faktisk, at han var lidt stolt af det. Det var også i det fynske, nærmere betegnet i Vester Skerninge, at de 4 års læretid blev udstået.

Tidligt i livet kom Helge til Fakse Ladeplads, det kom til at betyde alt for ham, her mødte han den dejlige pige Anni, der med sit gode sjællandske sind, var en fantastisk samspiller med Helge. De blev gift i 1958.

Kunderne nød Helges humor og altid gode humør, men også Handelsforeningen nød godt af Helge Jensen. Med stor entusiasme tog han del i arbejdet for i fællesskab at skabe de bedste betingelser for butikkerne og masser af gode oplevelser for kunderne på Hovedgaden.

Det var i Helges tid, at Søborg havde den flotteste juleudsmykning og Danmarks største juleoptog, Helge knoklede i måneder for at få det hele til at køre.

På selve dagen for juleoptoget var Helge altid i en ny udklædning. Han debuterede som ”Klodshans” med egen gedebuk og krage og har bl.a. været isbjørn, julemand, Kermit fra Muppet Show, Christian den IV og hvad ved jeg, altid med en råber i hånden, hvor han ønskede alle en glædelig jul og fortalte historier.

Personligt havde jeg den glæde at være ven med Helge. Var han sjov i forretningen, så var det for intet at regne imod, hvordan han kunne være privat. Helge var aktiv deltager i trylleklubben ”æd og tryl”, hvor vi var sammen med blandt andre Søborgs navnkundige ostehandler, Johannes Kaastrup og spillemand og jazzmusiker Ole Sterndorff. Når vi lagde alle vore krøllede hjerneceller sammen, fik vi damer til at svæve, hvis vi ikke lige skar dem over med en motorsav. Vi sidste kaniner, tog på rejser, fortalte historier, spillede musik og sang, der var ingen grænser for opfindsomhed og sjov.

Et langt, arbejdsomt og godt liv er slut, Anni, Charlotte og Carsten med familie sidder sammen med alle vi, der fik den glæde at kende Helge tilbage med sorg, men samtidig med taknemmelighed for, at vi blev en del af hans spændende liv.

Æret være Helges minde.

Erik Weidinger

Ven