Projekt skal hjælpe unge på vej

Det kan være svært at tale om sine problemer, når ungdomslivet slår knuder.

”Hjælp tidligt, spar penge – men på den rigtige måde. Sådan gør vi i headspace, hvor unge med mentale og sociale problemer bliver mødt af nogen, der lytter til dem.

Hvor rådgivningen foregår på deres præmisser, og hvor vi forsøger at sætte ind, inden problemerne vokser de unge over hovedet, inden der er behov for omkostningstung behandling”, sådan fortæller protektor i Det Sociale Netværk Poul Nyrup Rasmussen ganske kort om successen bag headspace.

Mød Poul Nyrup Rasmussen og en ung fra headspace og hør, hvordan headspace via frivilligt arbejde har gjort en forskel for unge, der blandt andet kæmper med ensomhed, nedtrykthed og kaotiske tanker. Håbet og troen er vigtige elementer i arbejdet med de unge, at få genopbygget troen på sig selv, og at der er en vej ud af ens mørke og problemfyldte stunder. Headspace samarbejder tæt med både kommuner og regioner i forhold til at hjælpe, støtte og rådgive landets unge. Her tror man på, at samarbejdet på tværs er nøglen til at hjælpe de unge. Hvordan er samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunerne også vejen frem i Gladsaxe? – og i Gentofte og Lyngby?

Det fortæller Kisten Elise Hove fra SIND.

Du kan høre mere om disse erfaringer og muligheder og deltage i debatten ved at komme til arrangemenet som SIND, Headspace, De Frivilliges Hus og Gladsaxe Oplysningsforbund står for.

Det sker 14. november kl. 19.00- 21.00 i Rådhuskælderen, Gladsaxe Rådhus.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding hos GOF eller de Frivilliges Hus på gladsaxe.dk/debattilmelding eller

tlf. 44 98 35 79