Nu kan der snart bygges på Garhøj-arealet

Gladsaxe Kommune har slået det sidste søm i kisten ved at afholde borgermøde, hvor der desværre igen var ringe deltagelse. Enten pga. tidspunktet, manglende interesse eller fordi folk ved, at det er skinhøring!

Lokalplan 248 med tillæg 21, vil forringe lokalplan 100 og tillade bebyggelse af 4 ældreboliger i op til 7,5 meters højde klos op af den fredede gravhøj på Holmevej 9-15. Samtidig vil den tillade, at der fældes to store træer på området.

Kommunen fik i sin tid undtaget halvdelen af matrikel 4gs fra beskyttelseszonen på 500 meter rundt om Garhøjen, men er nødt til at lave ny lokalplan for at aflyse lokalplan 100 for at kunne bygge på området.

Kommunen overtog i sin tid området fra Grønnemosegård Grundejerforening og Søborg Grundejerforening.

De to foreninger fik arealet som et gavebrev, hvori der i paragraf 5 står: ”Det er en forudsætning fra Giverens side , at parcellen i forbindelse med Matr. Nr 4gr og 4gs udlægges et offentligt anlæg, der om muligt overdrages kommunen.

Såfremt det skulle vise sig, at kommunen ikke vil overtage anlægget, og foreningen måtte blive nødt til at bortsælge Matr. Nr 4 gr og 4 gs skal den herved bortgivne Parcel 4gq dog for stedse henligge med offentlig adgang som nævnt i paragraf 3.”

Denne servitut vil Gladsaxe Kommune forsøge at overrule med den nye lokalplan.

Gavegiver Malermester N.A Nielsen vil vende sig i Graven, når han ser, hvad hans gave er endt som. Ligner Matador bare i Gladsaxe.

Gladsaxe kommune burde skamme sig!

Jesper Funk

Holmevej 7