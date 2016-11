Ny cykelbutik i Buddinge

Gode priser, kvalitet og mange åbningstilbud

Der er mange grunde til, at man skal komme forbi City Bike Time i Buddinge, fortæller Jamal Nasir, der slog dørene op til butikken den 31. oktober.

Gode priser og kvalitetscykler og en masse åbningstilbud, remser han op.

Jamal valgte butikken på Søborg Hovedgade 191, lige ved Arbejdernes Landsbank og tæt på Rådhuset, på grund af de gode lyse lokaler, og de fine trafikale forhold, siger han.

Han har også en City Bike Time-butik på Frederikssundsvej.

Butikken sælger cykler af mærket Everton, Nishiki, Ebsen, Fuji og København, samt et væld af forskelligt udstyr.

Man kan også låne en spritny cykel, ved reparationer på over 200 kroner, og hvis man kommer udenfor åbningstid, kan man stille cyklen i baggården, smide nøglen i postkassen foran bygningen og sende butikken en sms.