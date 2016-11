Ny dansk kormusik i Gladsaxe Kirke

Søndag 20. november kl. 16 er der koncert i Gladsaxe Kirke med Kammerkoret HYMNIA, som under ledelse af dirigenten Flemming Windekilde vil fremføre et program med musik af ti nulevende danske komponister, som alle er medlemmer af gruppen KOM-Vest, -tidligere ”Vesterbros Komponistforeing”.

Det er en forening af komponister, som navnlig dyrker kormusikken, og som i sin tid sluttede sig sammen for at skabe mulighed for at få deres korværker opført. Midt i forløbet vil der blive spillet et orgelstykke af kirkens organist, Knud-Erik Kengen, så både koret og publikum får en pause i vokalmusikken.

Der er som sædvanlig gratis adgang til koncerten.