På Selma Lagerlöfs Alle ligger Søborgs mest uhyggelige hus

Et besøg hos familierne Marlow og Nielsen har de sidste par år været et tilløbsstykke for byens Halloween- glade børn og voksne. Men det kræver også nerver at stål. Foruden uhyggelige lyde og gravsteder hvor skelletterne er på vej op af jorden, så bliver man også forskrækket af husets to fædre, Peter og Anders.

-Det er os, der laver alt det udvendige. Det har taget os tre dage at pynte op, og i år er der kommet tre nye installationer, fortæller Peter og Anders, der som noget nyt har sat to biler i indkørslen. Den ene bil står med en politisirene mens der ligger et monster splattet ud på ruden af den anden bil.

-Vi elsker, hvis vi kan få børn til at græde, siger Peter med et grin og tilføjer, at der er mange, der slet ikke tør gå ind på matriklen.



Foto: Kaj Bonne.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk