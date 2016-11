Præstetanker uge 45

25.søndag efter trinitatis.

En skikkelse i mørket.

For mange år siden, hen på natten, vækkede min daværende kæreste mig midt i en god nattesøvn. ”Jeg tror vi har gæster”, hviskede hun. Vi boede i udkanten af en lille by på en slidt, nedlagt ejendom med marker og skov som baghave. Af og til kunne en mus godt finde på at løbe hen over soveværelsesgulvet og skabe lettere panik. Men nej, det var ikke nogen mus, kunne jeg tydelig høre på kærstens bange stemme. Jeg gned mine øje og skulle lige have tid til at vågne helt op. Med ét blev jeg lysvågen. I det mørke soveværelse kunne jeg ane, at vi var flere end to i dobbeltsengen. I fodenden sad en skikkelse oprejst. Hurtigt fik jeg tændt sengelampen. Og jo minsandten, i fodenden sad en ung mand. Han havde smidt sit tøj og var ved at kravle ned under dynen. Da han så vore ansigter, blev han med ét lige så ædru som jeg var blevet vågen. Du er vist gået forkert, sagde jeg til manden, som tydeligvis havde været på den nærliggende bodega for at more sig eller drukne en sorg. Han blev så flov som sjældent set. Stakkels mand! Skal jeg følge dig hjem, tilbød jeg. Det tog han venligt imod. Da vi kom ud var det kold nat. Gadelamperne var slukket. Nattetågen havde lagt sig og gav en lidt uhyggelig stemning over landskabet. Sådan føltes det i hvert fald den nat.

Det løb koldt ned af ryggen.

Da jeg havde sagt farvel til den berusede mand, og gik hjem gennem nattetågen, løb mange tanker gennem mit hoved. Tænk, han var gået lige ind gennem køkkenet, stuen, og direkte ind i soveværelset, uden at vi havde hørt en lyd. Det på trods af, at han havde tømt køkkenskabene for flasker, og væltet tørrestativet i baggangen, inden han fandt ind i soveværelset. Jo, stor larm. Men vi sov. Det løb koldt ned af ryggen på mig. Dengang kendte jeg også bibelens tekster om Jesu genkomst. Blandt andet den om, at når Jesus Kristus kommer tilbage igen, så vil vi alle sove ligegyldighedens søvn og være totalt uforberedt. På søndag er budskabet måske et andet. Måske fuldt med håb. For på søndag skal vi høre, at når Jesus Kristus vender synligt tilbage, da skal intet menneske være i tvivl om, at det er Ham. Da skal vi ikke spørge mere: ”Hvad skal vi tro på og hvem har ret”? Nej, da skal sandheden skinne klart. Men først den dag.

Torsten Ringgaard

Præst

Bagsværd kirke