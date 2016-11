Præstetanker uge 46

Sidste søndag i kirkeåret

Jeg husker en god tradition fra min lærlingetid som tømrer på Bornholm. Hver eneste fredag eftermiddag sluttede vi arbejdsugen af med en øl eller sodavand på værkstedet. Tømrermesteren kom ud fra sit kontor til høvlbænken kl. 15.00 med en kasse blandet. Og ja, så knappede han flaskerne op med sin tommestok en efter en, hvorefter han rakte svende og lærlinge det valgte med tak for ugen, der var gået, og med ønsket om en god weekend. Skål!

Som lærling sker det, at man nu og da får udført et stykke arbejde, som mesteren ikke synes er godt nok. Jeg husker en opgave, jeg fik udført så dårligt, at det måtte laves om. ”Det kan vi ikke aflevere til kunden”, sagde mester. Han virkede lidt sur. Det kostede ham penge. Jeg blev flov og trist. Men fredag var ligesom dagen, hvor tavlen blev vasket ren. Da kom det store smil frem hos mester med en lille venlig stikpille om en køkkenbordplade, der var så meget ude af vater, at kopperne truede med at trille ned på gulvet. Men skål, nu er det weekend, efter søndag kommer der en helt ny uge, sagde han.

Det er ikke alle, der har oplevet så god en læremester som jeg, hvor tavlen blev vasket ren og man kunne begynde på en frisk. Nogle af os mennesker har meget svært ved at tilgive andre. Måske har vi også svært ved at tilgive os selv.

Ordet tilgive bliver ofte forstået i retning af, at man gerne vil glemme det fejltrin, der er begået. Nogle gange bruger vi også udtrykket ”at sætte en streg over”. I kristendommen handler tilgivelse om noget mere end at vaske tavlen ren eller sætte streg over fejltrin. Når Gud viser tilgivelse, så er det ikke bare med ordene ”jeg tilgiver dig”. Nej, for Gud er tilgivelse handling. Når Gud tilgiver, så giver Gud sig selv hen til os. Tilgivelse er altså at give sig til os. Med andre ord, så vil Gud fællesskabet med os, på trods af vore fejl og nederlag. Gud siger ikke: Du skal først være et godt menneske. Derimod siger Gud, ”jeg vil være sammen med dig, præcis som du er. Jeg vil altid kendes ved dig, som min skabning, som mit barn”. Julen nærmer sig. Atter skal vi fejre Guds komme til verden, i Jesus Kristus. På søndag lyder ordene: ”Kom til mig, alle I som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile”. Sådan slutter kirkeåret.

Torsten Ringgaard

Præst

Bagsværd kirke