Præstetanker uge 47

På søndag tændes det første lys i adventskransen. Det er første søndag i kirkeåret. Det betyder, at vi nu begynder forfra i kirken med alle de lærerige tekster, som har til formål at give os og vort samfund et større indblik i kristendommens budskab om Gud og om os selv. For hvem er Gud egentlig? Og ja, hvem er du og jeg egentlig? Det ved vi godt, siger vi. Men gør vi? I vores tværkulturelle tid ville det være gavnligt om enhver bosiddende i Danmark besluttede sig for at gå i kirke for at få et større indblik i kristendommens syn på Gud og mennesker. Ja, ligesom man vælger at gå på aftenskole eller til fodbold. Kom bare i gang! Som Danskere er vi dovne, hvad kirkegang angår. Vi undskylder os med, at det er kedeligt. Vel er det ej! Men du og jeg bliver kedelige, hvis vi ikke har andet mellem ørerne end samtale om vejr og vind. Danmark vågn op! Gå i kirke og bliv et menneske med ånd, der har noget på hjerte og som kan tale om livets store spørgsmål. Og ja, Kirke stå klar! så du kan modtage det kommende års strøm af interesserede kirkegængere, som ønsker at få indblik i livets helt store tema!

På søndag læses disse ord i kirken: Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et æsel og på et trældyrs føl”. Teksten lægger op til, at det snart er jul. Men hvem er Zions datter egentlig? Er det en du kender?

Zion er et hebræisk ord og betyder en top eller højtragende. Åh ja, det er da til at forstå. Naturligvis vil Jesus, kongen, gerne drage ind til den fornemme. Den, der er på toppen. Den højtragende. Den selvudviklede. Den betydningsfulde. Her betyder det dog noget andet. Ganske vist betyder Zion en top eller højtragende – men ikke i positiv forstand. For Zion betyder en top af ruiner. En stor bunke af højtragende sten og murbrokker. Et totalt udtørret og dødt sted.

Kristus er på vej til dig. Det er budskabet første søndag i advent. Om få dage fejre vi, at han blev født i Betlehems stald. Og ja, Gud kommer for at drage ind til det menneske, som intet har at rose sig af. Til det menneske, hvis liv er en stor ruinhob. Til det menneske, hvis tro og håb er totalt udtørret. Til det menneske, der er på bar bund.

Torsten Ringgaard

Præst

Bagsværd kirke