rasmus-indtog-europa-parlamentet

Efterskoleelev fra Søborg besøgte parlamentet i Strasbourg

Mange danske unge føler sig som europærer, men paradoksalt nok oplever de samme unge danskere ofte, at opbygningen af EU samt spørgsmål vedrørende EU-politik er en fjern og uhåndterbar størrelse. Men for Rasmus Kielsen fra Søborg har en tur til Strasbourg og en dag som parlamentariker i Europa-Parlamentet i Strasbourg i sidste uge gjort EU langt mere interessant og nærværende.

Rasmus Kielsen er til daglig elev i globaliseringsklassen på Hårslev Efterskole syd for Sorø. Den seneste måned har han sammen med de øvrige deltagere forberedt sig grundigt for at være godt klædt på til turen, hvor de deltog i EUROSCOLA-programmet. Han havde store forventninger til turen og glædede sig dels til besøget i Europa-Parlamentet, til opholdet i byen og det at skulle kunne klare sig på engelsk og opleve lidt fransk kultur.

– Det var virkelig interessant at snakke med andre unge om Europas udfordringer. Men det var også svært, for der var mange, der ikke snakkede så godt engelsk som os. Jeg synes, at jeg har lært en masse om, hvordan EU fungerer, hvad der foregår i parlamentet, og hvor meget EU faktisk betyder for mange lande. Jeg fik også indtryk af, at vi har det godt i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande. Ved slutningen af EUROSCOLA-dagen, syntes jeg også, at jeg var blevet bedre til engelsk.

Forud for besøget havde eleverne sammen med deres lærer planlagt turen, og de forberedte sig til mødet og diskussionerne med 500 unge fra andre EU-lande.