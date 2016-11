Seriøs hyggebold for unge

AB har fundet frem til, hvordan man kan fastholde de unge i fodboldklubben

Der er mangel på danske fodboldtalenter. Det må stå soleklart efter Danmarks formastelige VM-kvalifikationsnederlag til Montenegro.

Et af problemerne er, at mange talentfulde ungdomsspillere på grænsen mellem 1. og 2. holdtrupperne falder fra. De er talentfulde ingen tvivl om det, men når kravet er, at de skal tre 3-4 gange om ugen og spille kamp i weekenden, så fravælger mange at forfølge deres ambitioner på grønsværen. I stedet vælger de uddannelsen, kæresten, festerne eller alle de andre tilbud, som unge mennesker får på livets vej.

– Vi har en del spillere, der er blevet træt af at få en skideballe for at komme fem minutter for sent til træning. Det gider de ikke at stå model til. Mange af dem stopper helt, og hvor er det synd for dansk fodbold, siger Kim Fischer, der ungdomskoordinator i AB.

I den traditionsrige klub har de valgt at have en helt anden tilgang til de unge mennesker: – De ved udmærket, hvad de kan gøre, og hvad de ikke kan tillade sig. Vi taler om voksne mennesker, siger Fischer.

Tid og lyst

AB startede allerede med at prøve at samle U17-spillerne uden for 1. holdet op. Man fik samlet et 2. hold, og de er nu kørt videre op i U19. De nøjes med at træne to gange om ugen:

– Træningen er tilrettelagt efter, at de har tid, lyst og overskud. Det er altså en stor fordel for dem, at de kan blive væk fra en træning, hvis de skal noget andet. Vi ved, hvor de står, siger Kim Fischer.

På den sportslige front går det også udmærket for træner Mohammed El-Kaswanis spillere. ABs 2. hold er placeret i 2. division øst, hvor de indtil videre ligger på tredjepladsen.

– Men allervigtigst er det, at rygtet om, at U19-spillerne har det godt her i AB gør, at ti spillere har meldt sig under fanerne. Derfor overvejer vi allerede nu at lave et 3. hold. Tænk bare at flere af spillerne kommer fra Frederiksværk for at spille fodbold herinde, fortæller Kim Fischer.

Også i U17 går det forrygende. Træner Patrick Birch Braune kan oplyse, at AB har ikke færre end 67 spillere fra årgang 2001: – Det er helt uhørt i de årgange, siger Kim Fischer.

Måske et af disse talenter på U17 eller U19 alligevel når frem til et divisionshold på seniorniveau en gang. Hvorfor ikke? Og dansk fodbold synes i den grad at have mere brug for gulerod end pisk i disse tider, hvor frafaldet ellers er så stort.



ABs 2. hold for U19 klasker hinanden i hænderne, når de møder op til træning. Her står fællesskabet, hyggen og det sociale højt på listen. Men selvfølgelig vil de også gerne vinde, og det gør de også ret ofte.

Foto: Kaj Bonne.



Ungdomskoordinator Kim Fischer: – Ingen voksne unge gider at stå model til at blive svinet til af en eller anden træner, fordi man kommer for sent til træning.

Foto: Kaj Bonne.