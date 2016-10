SF vil have sikker skolevej

SF’s byrådsgruppe har i flere år råbt med store bogstaver om, at vejkrydset mellem Vandtårnsvej og Vandledningsstien er alt for farligt. Cyklister på Vandledningsstien, og ikke mindst de mange børn, der hver morgen i myldretiden skal krydse den befærdede Vandtårnsvej for at komme til Grønnemose Skole, står dér med hånden på cykelstyret og livet i hænderne hver eneste morgen.

Men nu sker der noget. Byrådets Trafik- og Teknikudvalg har sidste mandag énstemmigt besluttet at fremme et lyskryds på stedet. Godt for skolebørnene og deres forældre – så bliver der måske flere forældre, som får mod på at cykle deres børn til skole – og selvfølgelig med cykelhjelm.



Susanne Palsig

Valgt til Byrådet for SF

Medlem af Trafik- og Teknikudvalget