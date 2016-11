Skal vi holde to års jubilæum?

For over et år siden blev skiltet mellem Buddinge rundkørsel og Søborg Hovedgade påkørt – heldigvis uden større personskader.

Man skulle mene, at det var rimelig vigtigt at få genetableret skiltningen, så bilisterne igen kan orientere sig om, hvor de skal placere sig på kørebanen, specielt ved en så relativt stor rundkørsel.

Der kan selvfølgelig være forskellige årsager til, at skiltningen endnu ikke er genetableret, men jeg kan ikke forestille mig, at nogle af disse vejer tungere end trafiksikkerhed og kommunal forpligtelse ift. skiltning.



Janus Heisterberg

Ericaparken 17, 2C