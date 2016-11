Skraldemand dræbt i arbejdsulykke

Han blev ramt af en midicontainer under udførelsen af sit arbejde

En skraldemand mistede kl. 6 i morges livet ved en tragisk arbejdsulykke, da han var i færd med at udføre sit arbejde foran Enghavegård Skole i Mørkhøj.

Skraldemanden var chauffør hos vognmandsfirmaets M. Larsen, der varetager renovationsopgaver for Gladsaxe Kommune. Han var i færd med at løfte en såkaldt midicontainer, der fastspændes med en wire på hver side.

– Uvist af hvilken grund knækkede eller hoppede wiren af fra containeren, hvorefter den væltede ned over ham. Han døde formentlig øjeblikkeligt. Det er, hvad jeg har fået at vide. Jeg har selv været i branchen siden 1982, og jeg har aldrig hørt om en lignende ulykke. Det er meget tragisk, fortæller Ole Skrald Rasmussen (A), der er formand for Trafik- og Teknikudvalget.

Enghavegård Skole informerede straks børnenes forældre om den tragiske ulykke. I løbet af i dag vil eleverne blive informeret om den frygtelige ulykke.