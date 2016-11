Stemmeslugeren fra Mørkhøj

Jens Lindblom blev valgt ind i COOPs Landsråd for en ny to-årig periode

Jens Lindblom, Dagli’Brugsen Mørkhøjs energiske formand gennem 18 år, er atter blevet valgt til COOPs Landsråd med et gigantisk stemmetal, nemlig 70.066. Dermed fik han det næsthøjeste stemmetal i Distrikt

Københavns Omegn:

– Vores butik hører til blandt de små, også hvad angår antallet af medlemmer. Derfor tager jeg det som udtryk for, at mange af mine formandskolleger i områdets øvrige butikker bakkede op omkring mit genvalg. Det vidner om, at de har været tilfredse med mit arbejde, og det er jeg naturligvis glad for, siger Jens Lindblom. Gladsaxe er repræsenteret med yderligere et medlem i landsrådet, nemlig Kvickly Buddinges formand for brugerbestyrelsen Simon Dyngbo. Han er dog først på valg i 2017.