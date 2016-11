Stor sejr til ABs damer

Vandt 2. divisionskampen i håndbold over FIF med 33-19

Et oplagt AB-hold vandt med 14 overskydende mål over FIF i Frederiksberg Hallerne. Dermed fulgte man den gode linje, som var blevet lagt i de uafgjorte kampe mod Herlev/Hjorten og Team Amager, og AB er placeret i den bedre halvdel af 2. division.

AB var foran 7-4 efter et kvarter. Det fik FIF til at mandsopdække ABs playmaker i 40 minutter, men det åbnede bare muligheder for andre ABere. Via 14-7 ved pausen endte AB med at vinde 33-19. Særligt fløjene var i målhumør og scorede 17 mål tilsammen.

ABs spillere overholdt de taktiske aftaler, spillede disciplineret i både angreb og forsvar. Målvogterne og fløjene spillede godt, så cheftræner Dennis Hønholt var meget tilfreds med sit hold, der spillede sæsonens hidtil bedste kamp.

Cecilie Otte blev topscorer med syv mål, Amalie Brandt scorede fem gange.