Surt show for håndboldkvinder

Nyt knebent nederlag til Gladsaxe HG

Sportens berømte små marginaler er en stor del af tilværelsen for Gladsaxe HGs håndboldkvinder i 3. division.

Holdet har tabt tre kampe – alle med et enkelt mål, så ikke meget skulle have været anderledes, så havde Gladsaxe HG haft maksimumpoint efter syv kampe. I søndags blev det 20-21 hjemme mod Hillerød .Nu har holdet otte point i en række, hvor ingen hold virker helt stabile.

På lørdag er der udekamp mod Lyngbys 2. hold.

I 2. division spillede AB 24-24 ude mod Team Amager, og på torsdag er der udekamp mod FIFs 2. hold i en række, hvor HIK er stukket af med syv sejre i syv kampe. AB ligger på femtepladsen med otte point.