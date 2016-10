Svømmehal lukkes i 10 måneder

Forvaltning søger andre træningsmuligheder

Gladsaxe Svømmehal lukkes for renovering i perioden november 2017 til september 2018.

Børne- og Kulturforvaltningen vil sammen med idrætsanlæggene, brugerne af hallen og FIG forsøge at tilvejebringe alternative træningsmuligheder i og uden for kommunen i det omfang, det er muligt.

Eventuelle ekstraudgifter til drift eller leje af faciliteter andre steder afholdes af sparede driftsmidler i forbindelse med lukningen af Gladsaxe Svømmehal.

Folkeoplysningsudvalget, der har ansvaret for tildeling og fordeling af svømmehalstid til foreninger og aftenskoler, vil blive holdt orienteret om de konkrete løsninger, der findes.