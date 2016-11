Traktorrace på Vandtårnsvej i disciplinen, hvem kan køre stærkest med det største læs og samtidig larme mest, på det mest umulige tidspunkt – helst så tidligt om morgenen som det kan lade sig gøre og også gerne midt på natten, så man kan vække så mange beboere – det er åbenbart det, som giver flest point.

I forbindelse med det omfattende byggeri, som foregår i området, er der virkelig kommet gang i den tunge trafik. Der køres ustandselig jord og murbrokker op og ned ad Vandtårnsvej med meget høj fart både nat og dag til stor irritation for beboerne, da de larmer vildt meget.

Det kan da ikke være lovligt, at der køres kl. 5 søndag morgen eller midt om natten på hverdage.

Jeg håber, der snarest bliver sat en stopper for denne kørsel, så vi kan få vores nattesøvn i fred og ro.



Ib Hansen

2860 Søborg