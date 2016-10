Trykte annoncer giver god effekt

Lokalaviserne er blevet bedre til at sikre annoncørerne et tilfredsstillende udbytte af reklamepengene. Det viser en undersøgelse fra konsulentfirmaet Data Intelligence, og undersøgelsen viser også, at det faktisk er mere rentabelt at annoncere i offline medier, herunder de lokale ugeaviser, end på de fleste digitale medier. Hvis man sælger biler og rejser, er det specielt attraktivt at bruge de lokale aviser, fastslår analysen.

– Annoncører, der vil have mest udbytte af reklamekroner, bør være varsomme med at stirre sig blinde på de mange digitale medier, siger Jesper Dam Nielsen fra Data Intelligence.