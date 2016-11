Ulovligt skilt i dødsulykke

Dræbt cyklist kunne køre ligeud i god tro

Højresvingsulykken, der forrige mandag kostede en 38-årig enlig mor med fire børn livet ved lyskrydset ved Maglegårds Allé, burde aldrig have kunnet finde sted.

Af den simple grund, at lastbilen slet ikke måtte svinge til højre.

– Når man får den slags opgaver, får man en kommunal tilladelse til at sætte skilte op – en såkaldt gravetilladelse. Og kommunen havde givet tilladelse til et trafikskilt, der fortalte, at højresving er forbudt. Så kunne folkene fra entreprenørfirmaet Kamco arbejde der med at lægge fjernvarmerør ned, fortæller Ole Skrald Rasmussen, der er formand for trafik- og teknikudvalget.

– Vi havde altså ikke givet tilladelse til, at der blev sat et skilt op et andet sted med teksten ”arbejdskørsel tilladt”, siger han.

– Vi har gravetilladelse på, at der er højre- og venstresving forbudt. Jeg ved ikke, hvem der har sat det skilt op (ved indkørslen til Maglegårds Allé, hvor der står ”arbejdskørsel tilladt”). Ellers har jeg ikke mere at sige. Vi afventer politirapporten, siger Kim Boldrup fra Kamco. Han er projektleder på arbejdet ved Maglegårds Allé.



Dette skilt ”arbejdskørsel tilladt” burde aldrig have været sat op.

Foto: Peter Kenworthy