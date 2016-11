Som svar på Jonas Rassings læserbrev om ulovlig parkering på Pilegårdsvej ved Børneinstitutionen Pilegården kan jeg oplyse, at By- og Miljøforvaltningen i den nærmeste fremtid vil besigtige forholdene og vurdere problemets omfang, og hvad der eventuelt kan gøres.

I den forbindelse vil forvaltningen se på mulighederne for, om øget parkeringskontrol eller ændret skiltning vil kunne afhjælpe nogle af problemerne.

Britt Vorgod

Afdelingschef By

Gladsaxe Kommune