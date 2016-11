Vejen til et bedre handelsliv

En ny overbygning for handelsforeningerne skal styrke bymidterne i Bagsværd og Søborg

Gladsaxe Kommune har over en tre-årig periode besluttet at løsne i alt en million kroner fra kommunens vækstpulje for at styrke handelslivet i Bagsværd og Søborg. Handelsforeningerne i de to byer har nedsat en arbejdsgruppe, hvor hovedsigtet er dannelsen af Gladsaxe Cityforening – en overbygning for de to foreninger.

I tirsdags holdt foreningerne i samarbejde med kommunen et inspirationsmøde for byens handlende, grundejere og andre interesserede. Økonomiudvalgets medlemmer deltog også, og som et særlig krydderi var citymanager Jan Birk Knudsen fra ”Vores Ikast” indkaldt for at fortælle om uldjydernes succes med skabelsen af en mere udfarende cityforening.

Udfordringer

I Gladsaxe har man mange udfordringer, blandt andet Københavns nærhed, Lyngby Storcenter og BIG i Herlev. Ikast er placeret midt mellem Herning og Silkeborg, men har de seneste år alligevel formået at skabe vækst for byens handelsliv med en helt ny struktur i foreningen, hvor erhvervsvirksomheder, undervisningsinstitutioner, kultur- og sportsforeninger også kan melde sig ind.

En kopiering af Ikast-modellen med en ansættelse af en citymanager er en mulighed, men kommunen lægger op til, at handelsforeningerne kommer med en handlingsplan for det videre arbejde.

Under den improviserede diskussion blev det aldeles klart, at flere af de handlende trods kommunens millionudspil mangler en overordnet handlingsplan for detailhandlen. En række Søborg-handlende – med Per Mikkelsen fra MENY Søborg og Rasmus Søndergaard fra Grannys House i spidsen – udtrykte stor usikkerhed og synes ikke ligefrem, at kommunens ageren i forhold til oprettelse af nye supermarkeder og manglende tilladelse for detailhandel i nybyggeri på Søborg Hovedgade, underbygger kommunens ønske om at styrke handelslivet: – Hvilken handlingsplan har kommunen for detailhandlen, blev der spurgt.

Foreløbig skal handelsforeningerne selv udarbejde en handlingsplan. Niels Nebeling fra Handelsforeningen for Søborg By, og Steve Stusgaard fra Handelsforeningen Bagsværd By lagde op til dialog og samarbejde med kommunen.

Arbejdet er i gang, men det er først lige begyndt.