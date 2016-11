Verden blev vist frem for mor og far

Atheneskolens elever havde inviteret forældrene til en aften i Unicefs tegn

I en særlig emneuge havde Atheneskolens elever tegnet, malet, klistret og lavet mad, så de på bedste vis kunne tage imod forældrene efter skoletid i forbindelse med Åben Skole i torsdags.

Hvert klasselokale var blevet transformeret til et land, hvor der blev tilbudt en række aktiviteter og varer, som forældrene kunne købe. Hele det indkomne beløb gik ubeskåret til Unicef.

I USA-lokalet kunne man meget aktuelt spille på casino i Trump Taj Mahal. I ”Frankrig” blev der solgt crepe, franske pandekager. På samme måde kunne hvert land præsentere sig bedst, om det var Cuba, Skotland, Australien, Italien, Japan eller Sydafrika.Nordkorea-lokalet var bestemt ikke noget overflødighedshorn. Her var landets diktatorer i centrum – ganske som det er tilfældet i virkeligheden.

Helt i tråd med Unicefs opgaver havde eleverne lavet en udstilling om børns menneskerettigheder, som alt for mange lande verden over stadig har svært ved at efterkomme.