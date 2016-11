Vind billetter til FCK

3×2 billetter på højkant

FC København møder tirsdag 29. november klokken 20 Viborg FF i Telia Parken. I samarbejde med FCK udsætter Gladsaxe Bladet 3×2 billetter til kampen.

Der skal svares rigtigt på spørgsmålet for at komme i betragtning til at sikre sig billetter.

Christian Sivebæk er med i Viborgs bruttotrup. Han er søn af en EM-vinder fra 1992.

Hvad hedder faderen?

A: John

B: Arthur

C: Peter

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk senest torsdag klokken 09.00.

Vinderne kontaktes direkte og skal hente billetterne på redaktionen Gladsaxe Bladet, Søborg Hovedgade 79.

Husk at opgive telefonnummer.