Vinsmagning med australske vine

Meny i Søborg byder på smagsprøver

Temperaturen i Melbourne i Australien er i disse dage ikke meget højere end i Danmark. Men når vinmanden Matthew Nugan fra Australien på torsdag mellem 15 og 18 besøger Meny på Søborg Hovedgade 108, så er det lige før varmen strømmer ud af flaskerne.

Australske vine smager ofte af sol og sommer, og Matthew Nugan med over 20 års erfaring i vinbranchen vil være klar til at fortælle om de forskellige vine, som han med stor succes har solgt hjemme i Australien, USA, Canada og de nordiske lande. Vinene fra Nugan Estate er produceret på forskellige druesorter, så der er noget for de fleste smage.