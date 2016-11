Vinterbadere i svømmehallen

Ny sauna, og mulighed for udendørs vinterbadning i Gladsaxe Friluftsbad, trak nye og garvede vinterbadere til

Luften var kun et par grader varm, og der var isflager i vandet, da vinterbaderne mandag åbnede det nye udendørs vinterbad i Gladsaxe Friluftsbad, med et stort plask.

– Vi har masser af ting i Gladsaxe, men kyster har vi ikke, fortalte borgmester Karin Søjberg Holst (A), der officielt åbnede vinterbadningen i Gladsaxe. Hun indrømmede, at hun aldrig havde prøvet at vinterbade, men foretrak badevand over 25 grader.

Svømmetur med isflager

Sådan har vinterbader Casper Hansen, der er 44 år og ansat i Ung i Gladsaxe, det ikke. Han havde lokket to nye unge vinterbadere, Hassan og Jousef med i vandet.

– Det er megafedt at vinterbade, både fordi det er sundt, og fordi det ikke helt er normalt, sagde Casper inden han hoppede i det iskolde vand med de to drenge.

Efter at være kommet hurtigt op igen, og løbet ind i den campingvogn-formede sauna, tæt ved basinkanten, var alle dog klar til en længere tur i vandet, sammen med flere andre, der kom traskende i badetøj inde fra den varme svømmehal.

”Dejligt,” var de to drenges svar på, hvordan deres første vinterbad var.