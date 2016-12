14-årig donerer 10.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse

Gokartkører hædrer sin afdøde farfar

Sidste år døde den 14-årige Aske Nygaard Brammings farfar af kræft. Så da den unge gokartkører fra Mørkhøj vandt en præmiecheck på 10.000 kroner for sin tredjeplads i den danske superliga i karting, var han ikke i tvivl om, at han ville give beløbet videre til Kræftens Bekæmpelse.

– Vi kom hjem fra sommerferie, hvor han var på toppen – bare fire måneder senere, var han her ikke mere. Det var en hård oplevelse. Det sidste han sagde til mig var: Held og lykke ude på de store baner. Og så gik jeg ud og blev Nordisk Mester i den sæson. Jeg vil gerne støtte kampen mod kræft, fortæller Aske.

Selv om gokart er en dyr sport, så ville Aske gerne bruge pengene til at hjælpe andre: – Jeg er så privilegeret at køre gokart på topplan i Danmark, og jeg vil gerne gøre noget til gavn for andre. Hvis min far havde fået pengene, var de bare gået til dæk og benzin til min gokart, siger Aske Nygaard Bramming, der er indstillet til Fair-Play-Prisen ved Dansk Motorsports Award 2017 for sin uegennyttige beslutning

Du kan læse mere på http://bilmagasinet.dk/dma17/fair-play-pris.

Lige nu er Aske i færd med at forhandle kontrakter for den kommende sæson.