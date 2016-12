5 x guld til Gladsaxe

To Gladsaxesvømmere brillerede ved NM i Kolding

Victoria Bierre og Frederik Rindshøj fra Gladsaxe Svømmeklub deltog i de Nordiske Mesterskaber, som blev afholdt i Kolding. Og de repræsenterede klubben på forbilledlig vis. Det blev til fem guldmedaljer, en sølvmedalje og en bronzemedalje.

Ved NM var der også svømmere fra Estland, Letland og Litauen med.

Victoria Bierre gjorde rent bord i rygcrawlløbene, hvor hun vandt 50, 100 og 200 rygcrawl, hun svømmede ligeledes på den danske 4 x 100 medley holdkap, som vandt guld og satte dansk juniorrekord.

Frederik Rindshøj spillede en vigtig rolle i de danske holdkapper, hvor han svømmede sidste tur i 4 x 100 fri, 4 x 100 medley og 8 x 50 fri og dermed skulle kæmpe for at sikre medaljer til Danmark. Her svømmede han, sammen med de øvrige svømmere på holdkapperne, en guldmedalje, en sølvmedalje og en bronzemedalje hjem til Danmark. Victoria blev kåret til stævnets bedste kvindelige juniorsvømmer, en super præstation til et stævne med de dygtigste junior svømmere fra Skandinavien og Baltikum.

– Både Victoria og Frederik har lavet store forbedringer i deres svømning siden august måned. De har begge en god fornemmelse for vandet og har gode forudsætninger for at blive nogle af Danmarks bedste svømmere. Begge svømmere er fortsat unge og har masser at lære endnu, men de er begge kommet godt i gang med en spændende rejse på vej mod større mål, siger elitetræner Stefan Hansen.

– Det har været en travl tid for Frederik og Victoria, hvor der har været mange vigtige stævner. Vi er derfor rigtig tilfredse med at komme hjem med syv medaljer og med en kåring som stævnets bedste juniorsvømmer, siger Stefan Hansen.