AB Gladsaxe har fyret Per Frandsen

Afløser ventes snart udpeget

AB Gladsaxe ligger nærmest håbløst placeret i 1. division i fodbold. 11 point ud af 57 mulige – baseret på tre sejre og to uafgjorte kampe – kostede forrige mandag Per Frandsen jobbet som cheftræner.

Det er ellers ikke mange uger siden, at ledelsen på hjemmesiden kunne fortælle, at man bakkede op om Per Frandsen, fordi han havde ”værktøjerne” til at få holdet ud af krisen, men den vurdering er nu ændret.

Tidligere på sæsonen blev assistenttræneren Michael Shelley sat fra bestillingen.

Det ser meget sort ud for AB Gladsaxe, når det gælder om at undgå nedrykning. Der er 12 point op til Fredericia, der ligger tredjesidst, og AB Gladsaxes målscore med minus 18 mål gør det bestemt ikke nemmere at klare frisag.

– Per Frandsen overtog et mandskab som var langt nede i kulkælderen efter en nedrykning til 2. division. Derfor var det også et lidt vaklende efterår, mens vi i foråret var suveræne og sikrede en fortjent oprykning efter en stærk indsats. Realiteterne nu og her er dog, at vi er nødt til at ryste posen og tage nogle ledelsesmæssige initiativer, for at jage de point som skal til, siger administrerende direktør Peter Rasmussen til AB Gladsaxes hjemmeside.

– Per Frandsen har gjort et stort stykke arbejde, som vi er meget taknemmelige for, men vi føler, at tiden er inde til at få nogle nye øjne på, og bruge den lange vinterpause på, at få nogle nye ting implementeret, så vi står bedst muligt, når forårssæsonen skydes i gang.