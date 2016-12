Børnene skal sikres bedre

Kommunens planer for plads til forældre, der sætter deres børn af ved Stengård Skole, er vi beboere rystede over.

Regnestykket er simpelt: En vejbredde på 6 m med en parkeret bil på 2,15 m, giver ikke plads til at to andre biler på hver 2,25 m kan passere hinanden. Man skal jo også ud, så det bliver svært uden at blokere trafikken. Dørene i den anden side åbner så ind over cykelstien! Det er utilgiveligt, at nogen udfører et projekt, der har så åbenlyse risici for børn indbygget. Det gør man bare ikke! Man kunne trække fortov og/eller cykelsti ind bag træerne. Vejen kan blive lidt bredere, og der kunne ligeledes laves en afsætningsø, så de cyklende børn ikke risikerer at blive ramt af en bildør, og børn fra bilerne ville ikke risikere at blive påkørt af cyklisterne. Stengård Skole vil dog ikke være med til iflg. melding fra kommunen.

Vi har derfor prøvet at forklare det for Stengård Skoles leder Claus Møller og næstformand for skolebestyrelsen Henrik Stenkil, men de vil ikke i dialog.

Når vi beder dem om at forholde sig til regnestykket, bliver vi beskyldt for at komme med halve sandheder samt at lyve. De ser ikke farerne for børnene, men gentager hele tiden mantraet: Cykelstier ja tak.

Det er desværre næsten lige som at kommunikere med en fundamentalist. Det er svært ikke at blive berørt, når man bliver beskyldt for at være en løgner, når man bare vil have fjernet mulighederne for at børn kommer til skade. Det burde alle da have interesse i, ikke mindst skolen.

Bjørn Jensen

Triumfvej