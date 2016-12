Bogudlevering igen et tilløbsstykke

Der var ikke en voldsom trængsel og alarm, da Lokalhistorisk Forening traditionen tro udleverede årbogen i salen under Hovedbiblioteket.

Men der var pæne køer. For hele 300 medlemmer var mødt frem for at få bogen nærmest frisk fra trykkeriet.

En del hentede også Hermanns Hjørner, der blev udgivet for et stykke tid siden.

Årbogen indeholder fire for-

tællinger.

Eva Molin fra Gladsaxe Byarkiv har skrevet en artikel om kommunens fattiggård samt dens beboere. Nok siger man at alt var bedre i gamle dage, men de der boede der, er nok af en anden opfattelse. Jens Mortensen fortæller sammen med Benny Wielandt en spændende historie om Gladsaxe Tekniske Skole, der lå på Søborg Hovedgade, men måtte rives ned til fordel for andet byggeri. Det er i 2017 100 år siden at den blev bygget.

Foreningens formand Arne Fogt har været i byarkivet og læst i gamle aviser og fundet stof til den store debat, der varede i 9 år, da det nye hovedbibliotek skulle bygges tilbage i 1978.

Den sidste af bogens artikler er skrevet af Anny Green, der har en have i Carl Nielsens Minde. Den fylder 75 år og om dens spændende historie er der blevet en flot artikel.

Bogen er fyldt med mange flotte fotos og er på 96 sider, den tykkeste årbog nogensinde.



Medlemmerne stod pænt i kø for at få udleveret den tykke årbog, der kan bringe mange minder frem.

Foto: Flemming Bruun.