Brutal dyremishandling ved Gladsaxe Fort

Både katte og hunde udsat for bestialsk behandling

En kat fik knust en del af halen, og flere måneder senere blev den så udsat for en nærmest ufattelig bestialsk behandling, da der blev stukket en pind op i dens endetarm. Ejerparret forsøgte at få den behandlet hos en dyrlæge, men skaderne var så omfattende, at der kun var en løsning: nemlig at få den aflivet, så den blev befriet for sine lidelser.

Episoderne har fundet sted i nærheden af Gladsaxe Fort på Nordfrontvej, Batterivej og Dynamovej inden for det seneste år. Og de fortsætter med uformindsket styrke. Det seneste påhit er nu at smide frikadeller på gaden og lægge piller ind i dem til hunde.

-Vi har naturligvis meldt episoderne til politiet, fortæller det ægtepar, hvis kat blev udsat for den bestialske behandling.

-Da halen blev smadret, var det gået ud over det midterste stykke, så den f.eks. ikke kunne være kørt over af en bil. Katten gik altid rundt med krøllet hale som man kender det fra grise.

-Vi fik den behandlet med laser, og i første omgang så det udmærket ud, men til sidste stødte der komplikationer til med koldbrand, så halen måtte fjernes.

-Da katten så blev udsat for den ufattelige behandling med pinden op i endetarmen, forsøgte vi også at få klaret det med hjælp fra en dyrlæge, men skaderne var så omfattende, at vi måtte lade katten aflive. Vi føler os overbeviste om, at der må have været to om ugerningen, siger ægteparret.

De ofrede 20.000 kr. i dyrelægeregninger for at redde deres kat, men altså desværre uden et positivt resultat.