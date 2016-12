Bybilledet er i forandring

Mange nybyggerier er ved at tage form i denne tid

Der bygges nyt over alt i Gladsaxe Kommune. Det kan også ses på indbyggertallet, der stiger år for år.

I 2011 boede 64.951, og når indbyggertallet opgøres pr. 1. januar 2017, så vil tallet formentlig ligge et pænt stykke over 68.000. Allerede i september kunne Gladsaxe Bladet fortælle, at indbyggertallet var 68.449 – en pæn stigning fra 67.914 pr. 1. januar 2016.

Det omfattende nybyggeri er med til at skabe befolkningstilvæksten i Gladsaxe. Flere nye lejlighedskomplekser er under opførelse på både Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade. På det seneste har byggeriet Bagsværdlund rejst sig op over afskærmningen, som det ses på billedet. I løbet af sommeren ventes beboerne at flytte ind i byggeriet, som omfatter både rækkehuse og lejligheder.

Bybilledet er i konstant forandring.