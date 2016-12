Chefen blev fejret

Mange kiggede forbi Gladsaxe Bladet for at markere Mette Hviid Togsverds 60 års fødselsdag

Der er meget at se til op til jul. Men mange valgte at rive en time eller mere ud af kalenderen for at komme til reception på Gladsaxe Bladet, da bladchef Mette Hviid Togsverd 19. december rundede de 60 år.

Der kom gæster fra Gladsaxe, Glostrup, Ballerup, og Brønshøj- Husum, hvor Mette Hviid Togsverd er chef for de lokale aviser.

-Jeg var helt overvældet af det flotte fremmøde og de mange flotte gaver og blomster, som jeg fik anledningen af 60 års fødselsdag, siger Mette Hviid Togsverd.



Foto: Kaj Bonne. Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk