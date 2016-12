Cykelstier på Aldershvilevej 2

Jeg vil gerne tilføje lidt til debatten på borgermødet om cykelstier i Stengårdkvarteret.

Flere af jasigerne gav udtryk for, at nejsigerne kun tænkte på bilerne, og var ligeglade med de cyklende børn.

Jeg vil i den forbindelse fortælle, at beboerne på Aldershvilevej for nogle år tilbage, bad kommunen om, at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på grund af gennemkørsel med høj fart.

Vi fik det svar, at det havde kommunen ikke råd til! Vi beboere – både med og uden børn – samlede så selv ind til formålet og fik lavet det nødvendige.

Mener I stadig vi er børnefjendske?

Jens-Otto Mathiasen

Aldershvilevej 112 B,

2880 Bagsværd