De holdt 133 hold i kort snor

Tre af VB 1968s unge fodboldspillere indtog speakerbordet under Gladsaxe Cup

For nylig blev der i tre dage spillet fodbold fra morgen til aften i to af Gladsaxe Sportshals haller. Det skete da, VB 1968 havde inviteret 133 hold til indendørsstævne Gladsaxe-CC-Sportswear Cup. Så der var noget at holde styr på, når kampene skulle afvikles til tiden.

Selv om der blev spillet fodbold i 14 timer om lørdagen fra kl. 8 til 22 aften, så var kampprogrammet i sidste ende kun forsinket 15 minutter. Det var noget af en bedrift. Ved mange indendørsstævner kan forsinkelserne løbe helt løbsk. Sådan gik det ikke i Gladsaxe Sportshal. Det skyldes ikke mindst, at VB 1968 havde kompetente kræfter siddende ved speaker- og stævnebordet.

Hassan Ulhaq, Yousef Fazal og Younas Ahmad styrede kampafviklingen med stor autoritet. Og internt i VB 1968 er der ekstra prestige ved at sidde her. De styrede kampafviklingen efter programmet med bane-ur og resultattavle, opsamlede resultaterne, udfyldte resultatark for puljerne samt hjalp deltagerne med information.

– Jo, det er lidt som at rykke op i graderne. Vi startede alle tre for fire år siden som dommere, og nu er vi så rykket op i hierarkiet. Selvfølgelig er det anstrengende at bruge så mange timer på en fodboldturnering, men det er også sjovt at se de små, glade fodboldspillere, fortæller Hassan, Yousef og Younas.

Tager den bagefter

De første år var de dommere, og det kunne være noget af en udfordring, når energiske forældre skulle belære dem om fodboldreglerne: – Men så sagde vi til dem: Okay, det er dit synspunkt, men jeg gør mit bedste her, så lad os tage den efter kampen.

De tre unge fodboldspillere, der alle spiller på VB 1968s 2. hold, der rykkede op i serie 5 i denne sæson, er glade for den tillid, som klubben viser dem:

– Det betyder virkelig noget for os. Det er dejligt at give noget tilbage til klubben. Når man sidder og afvikler kampene, så minder det en om, at man også selv engang som barn spillede med i disse indendørsstævner, siger Younas Ahmad, der om lørdagen ankom direkte til speakerbordet efter otte timers arbejde i Føtex.

– Ved at give de unge ansvar, så viser man, at man tror på, at de selv kan styre afviklingen. Det er med til at give dem nogle kompetencer, som de forhåbentlig siden hen kan bruge – også uden for fodboldbanen, siger Jørgen Franck, formand for VB 1968.

Stærkt sammenhold

Yousef, Hassan og Younas skiftes til at have det overordnede ansvar, men Yousef og Younas er enige om: – Det er nok Hassan, der har mest ansvar. Nej, vi forsøger at klare det i fællesskab, griner de.

Hassan Ulhaq er ældst af de tre, som alle er fætre: – Vi kommer alle fra Værebro- og Bagsværd-området. Vi har et suverænt sammenhold i VB 1968. Mange af os har holdt sammen fra de tidligste drengeår både i fritidsklubben og fodboldklubben – og nogle af os var også i AB, men kom tilbage igen, siger Hasan Ulhaq. Og fætrene istemmer: Ja, Hassan var en del af ABs gode 98-årgang!

Speakerbordets konger er klar over, at de er rollemodeller for de yngre klubkammerater: – Forhåbentlig vil mange andre følge vores eksempel og arbejde i den gode sags tjeneste.

Under Gladsaxe-CC-Sportswear-Cup var ikke færre end 55 unge VB 1968-medlemmer frivillige medhjælpere, så stævnet kunne afvikles uden mislyde.