De trækker i trøjerne

Rybys udsalgshold tager imod kunderne fra i dag

Julen varer længe, koster mange penge. Men nu hvor julen er ovre, er der allerede penge at spare på gode udsalgstilbud.

Sådan er det blandt andet hos Ryby, der sælger hårde hvidevarer på Bagsværd Torv. Fra tirsdag den 27. december trækker butikschef Danny Andersen og medarbejderne Annette Bennedsen, John Berner Jensen og Sebastian Kofoed i nogle skriggule udsalgstrøjer, som vist ikke er til at undgå at se.

– Vi er parate hver dag fra kl. 9.30, siger Danny Andersen. Noget af det, som Ryby forventer vil gå som varmt brød er salget af indbygningsovne og indbygningskogeplader:

– Det bliver det store hit, men vi har også mange andre tilbud på hylderne, og så er vi stolte af, at vi i modsætning til mange andre giver fire års garanti på hvidevarerne, siger butikschefen.

I den moderne tid, som vi lever i, er ikke alt længere ved det gamle.

Tivoli holder næsten åbent hele året, supermarkedskæderne har næsten åbent 24-7, mens slagtilbuddene og udsalgene kommer med større hyppighed. Og altså også i Bagsværd.