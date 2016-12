De vandt en fest til kammeraterne

Fire elever fra 1. g på Gladsaxe Gymnasium vandt en filmkonkurrence med en 1. præmie på 20.000 kr.

20 gymnasier fra hele landet og i alt 4.500 elever deltog i en landsdækkende filmkonkurrence udskrevet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i samarbejde med Lommefilm. Temaet for konkurrencen var ”Drik mindre – oplev mere”.

Dommerkomiteen vurderede mange hundrede film af en varighed på op til 45 sekunder, og i sidste ende blev det så fire drenge fra 1. g på Gladsaxe Gymnasium, der vandt 1. præmien på 20.000 kroner til et alkoholfrit arrangement for alle elever.

– Det er vi naturligvis meget glade for og stolte af. Det er et emne, som skal diskuteres, og vi har længe prøvet at gøre noget og er gået i dialog med eleverne, siger rektor Eva Krarup Steensen fra Gladsaxe Gymnasium.

Dialogen i hverdagen er væsentlig for blandt andet at undgå nogle af de uheldige episoder, som man har set på andre gymnasier, hvor enkelte elever i den grad har overtrådt grænserne for, hvordan man ter sig og behandler kammerater.