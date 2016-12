Demokratiet sejrede

Underskriftsindsamling og borgermøde ved Magle Torv bar frugt

584 havde skrevet under på en protest mod en eventuel opførelse af en dagligvarebutik på op til 1.000 kvm ved Magle Torv. Ved byrådsmødet i onsdags blev underskrifterne afleveret til borgmester Karin Søjberg Holst af en meget tilfreds Marietta Hansen fra Lauggårds Allé.

– Jeg vil gerne sige tak for, at den demokratiske proces virkede. Det har været et godt eksempel på, at dialogen virkede, sagde Marietta Hansen.

Der har været 133 høringstilkendegivelser til kommunen undervejs, og kun to af dem gav udtryk for, at man skulle holde fast i ideen om at give muligheden for at etablere en butik.

Da sagen kom frem, blev der indkaldt til et hurtigt møde på Magle Torv, hvor 75 borgere mødte op. På under et døgn havde en facebookgruppe samlet over 200 medlemmer. Så blev der hurtigt indkaldt til et borgermøde, hvor fem byrådspolitikere mødte op, og det stod klart, at der var en mere end massiv modstand mod en butik. Man kunne ganske simpelt ikke se, hvor den skulle placeres med mindre torvepladsen blev inddraget.

Politikerne fik forklaret, hvad intentionen havde været – og det var slet ikke så voldsomt som borgerne havde opfattet det.

Når økonomiudvalget i dag holder møde er indstillingen fra By- og Miljøafdelingen, at muligheden for at placere en lokal butik på op til 1.000 kvm på Magle Torv udgår af kommuneplanen, og at der udsendes et kommuneplantillæg 20 til kommuneplan 2013 til en fornyet høring, hvor muligheden for en lokal butik i Maglegårds kvarter fjernes.