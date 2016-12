Der køres for stærkt

Politiet rykkede ud på Gladsaxevej og blitzede 17 bilister, der havde for meget fart på

Bekymrede borgere fra vejene omkring Gladsaxevej kontaktede Københavns Vestegns Politi, fordi de gennem længere tid havde set mange bilister drøne ud ad vejen, skønt hastighedsbegrænsningen er blot 50 km/t.

– Borgernes henvendelse fik os til at rykke ud med det samme, og vi satte en ATK-bil (fotovogn, red.) op i fem timer, fortæller Gitte Larsen Dalskov, fagkoordinator hos Københavns Vestegns Politi.

Af de i alt 1.354 bilister, der kørte på Gladsaxevej i løbet af de fem timer, kørte 17 for stærkt. Den værste synder var en bilist, de blev målt til 85 km/t, hvilket er en overskridelse på over 60 procent. Det gav en bøde på 3.000 kr., en ekstra afgift på 500 kr. til offerfonden samt en betinget frakendelse. Der blev også uddelt klip i kørekortet til to bilister, der kørte hhv. 65 og 70 km/t.

– Vi ved, at fart dræber. Vi skal have hastigheden ned, så derfor er det meget sandsynligt, at vi rykker ud på Gladsaxevej igen inden længe, lover Gitte Larsen Dalskov.