Det lysner i Bagsværd

I næste uge er der indvielse af den renoverede Bagsværd Station

Arbejdet skrider fremad, og de over 6.000 borgere, som hver dag anvender Bagsværd Station, kan dag for dag se, at renoveringen tager form. Således blev der i sidste uge sat kæmpe foliebilleder op af Bagsværd Sø og den nærliggende skov.

Indvielsen af den renoverede station foregår fredag den 6. januar kl. 7.30. Borgmester Karin Søjberg Holst (A) holder åbningstale. Der vil blive spillet musik og uddelt morgenbrød.

Den nye, flotte belysning skal være med til at gøre stationsbygningen mere venlig og imødekommende. Bag renoveringen står DSB og Gladsaxe Kommune.

Karin Søjberg Holsts indvielsestale holdes kl. 7.45, og DSB har fået et jernbaneorkester til at sørge for, at de rejsende kommer festligt af sted.



Det er ikke just det, som man kan kalde graffiti-kunstnere, der har været på spil i Bagsværd.

Foto: Kaj Bonne.