Drengene var bedst

Guld og bronze ved DM i kunstskøjteløb

Gladsaxe Kunstskøjteløberes kom hjem med to medaljer efter at have deltaget ved DM i Vojens.

GSF havde fem løbere med, og denne gang var det de to drenge, der kom hjem med medaljer om halsen.

Villads B. Radford vandt guld i Debs drenge – rækken (12-13 år), og Linus Colmor Jepsen fik en bronzemedalje med hjem i Junior herrer.

Linus lå på andenpladsen efter et meget fint kort program, men kiksede et par svære spring i sit lange program. Han måtte derfor se sig forvist til tredjepladsen, selvom han scorede rækkens og faktisk hele DMs bedste ”andenkomponenter” for flot skøjteløb og performance.

Desværre var det ikke helt pigernes dag.

Camilla Grue, der for 2 uger siden blev Sjællandsmester i junior damer, lå på tredjepladsen efter det korte program, men fik ”downgraded” flere af de svære spring i det lange program og måtte se sig forvist til 4. pladsen.

Isabella W. Michailoff Clausen (Debs piger), der i efteråret har været skadet, levede endnu ikke helt op til sit normale niveau og placerede sig på en samlet 7.plads, mens Pernille Mingon Olsen blev nr. 9 i Novice piger (13-15 år).

Næste konkurrence for mesterskabsløberne er først i slutningen af januar, så i de næste uger er der udover seriøs træning også tid til forberedelserne til klubbens juleshow den 21. december.